Verkauft oder auf Lager? Was an der aufsehenerregenden Erklärung der vorläufigen Untersuchungskommission zu den „Mindič-Schutzwesten“ nicht stimmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Journalisten widerlegten die Angaben von Jaroslaw Schelesnjak zu den Schutzwesten In dem vielbeachteten Fall um die sogenannten „Schutzwesten des Innenministeriums“ sind neue Details bekannt geworden, die die Erklärung des Vorsitzenden der parlamentarischen vorläufigen Untersuchungskommission (vorläufige Untersuchungskommission), Jaroslaw Schelesnjak, widerlegen. Die Ware wurde nicht verkauft und befindet sich derzeit tatsächlich in der Ukraine.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des stellvertretenden Chefredakteurs der Publikation „Babel“, Gleb Gusev.