Tschernyschow wurde vor zwei Tagen, am 23. Juni, zu einer Verdachtskündigung eingeladen - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak sagte, dass das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung am 19. Juni eine Einladung an das Ministerkabinett an den Minister für Nationale Einheit Olexij Tschernyschow geschickt haben, um am 23. Juni zur Vorstellung einer Verdachtsmeldung zu erscheinen.

Quelle: Schelesnjak in Telegram, QuelleUkrainische Prawda in Strafverfolgungsbehörden

** Zhelezniaks direkte Rede*: „Nach meinen Informationen, die von zwei Quellen in der Regierung bestätigt wurden, hat das Nationale Antikorruptionsbüro/Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft am 19. Juni eine Einladung an das Sekretariat des Ministerkabinetts der Ukraine an das Ministerium für Nationale Einheit der Ukraine, das von Olexij Tschernyschow geleitet wird, geschickt, am Montag, den 23. Juni zu erscheinen, um einen Verdacht vorzutragen.“

Einzelheiten: Nach Angaben des Abgeordneten hatten der Ministerpräsident und andere Spitzenbeamte des Präsidialamtes dieses Dokument vor der Fragestunde an die Regierung.

„Deshalb sprechen sie von der Geschäftsreise ‚bis zum Ende der Woche‘“, fügte Schelesnjak hinzu.

Eine Quelle bei den Strafverfolgungsbehörden bestätigt, dass Tschernyschew eingeladen wurde, um eine Verdachtsmeldung zu erhalten.