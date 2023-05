Das Verteidigungsministerium kommentierte die russischen Erklärungen über den "beschlagnahmten" Bachmut

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

das Verteidigungsministerium hat sich zu den russischen Aussagen über das „beschlagnahmte“ Bachmut geäußert. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar hat erklärt, dass der Unsinn der Russen über die angebliche „vollständige Kontrolle“ über Bachmut in der Region Donezk unwahr ist.

Es gibt einen gewissen Fortschritt, er ist sichtbar und verständlich. Gleichzeitig ist es der Stil der Russen, dass sie immer einen Informations-Fehlstart haben – sie geben ihr Wunschdenken als Realität aus und verkünden früher die Ziele, die sie erreichen wollen.

Tatsächlich stellt sich sehr oft heraus, dass sie diese nicht erreichen“, so Maljar. Ihr zufolge kontrollieren die Streitkräfte der Ukraine jetzt den südwestlichen Teil von Bachmut.

Auch in Marinka und Awdijiwka gehen die Kämpfe weiter: „Wenn wir die Kämpfe um Bachmut analysieren, die seit letztem August andauern – seit letztem August können sie nicht vorrücken.

Wenn sie seit fast einem Jahr einen Kilometer in der Stadt vorrücken, kann man das als Stillstand bezeichnen“, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin. Sie betonte, dass die ukrainischen Streitkräfte eine Reihe von Aufgaben in Richtung Bachmut erfüllt haben – die Zerstörung des professionellen Personals von Wagner, die Verringerung des russischen Offensivpotenzials, das Stoppen des Vormarsches des Feindes tief in ukrainisches Gebiet…