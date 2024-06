Das Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, wie viele Ukrainer ihre Ausweise aktualisiert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die meisten Wehrpflichtigen nutzen die Anwendung Reserve+, um ihre Daten zu aktualisieren.

Etwa 1,5 Millionen wehrpflichtige Ukrainer haben ihre Daten über das Territoriale Zentrum für Besatzung und soziale Unterstützung, CNAP oder die Anwendung „Reserve+“ aktualisiert. Dies gab der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums Dmytro Lazutkin am Sonntag, den 2. Juni, bekannt.

Lazutkin betonte, dass ab dem 18. Juni ein QR-Code in Reserve+ erscheinen wird, der ein vollwertiges Analogon eines militärischen Ausweisdokuments auf Papier sein wird.

Die Aktualisierung der Daten im Ausland ist ebenfalls im Gange. Seit dem 18. Mai haben mehr als 14 000 Ukrainer in 124 Ländern ihre Daten mit Hilfe von Reserve+ aktualisiert. Zu den führenden Ländern gehören Polen, Deutschland, Kanada, die Tschechische Republik, die USA, Großbritannien, Spanien, Litauen, die Niederlande und die Slowakei.

Bekanntlich ist das Gesetz über die Mobilmachung am 18. Mai in Kraft getreten, so dass bis zum 16. Juli alle wehrpflichtigen Ukrainer ihre Daten aktualisieren müssen. Dies kann auf drei Wegen geschehen – über das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung, das CNAP oder das elektronische Kabinett.

Bis heute haben 4% der wehrpflichtigen Personen, die ihre Daten über die Anwendung Reserve+ aktualisiert haben, den Status „gesucht“.

Erinnern Sie sich daran, dass das Verteidigungsministerium am 18. Mai die Anwendung Reserve+ für Wehrpflichtige, Wehrdienstleistende und Reservisten eingeführt hat, mit der sie ihre Daten online aktualisieren können.

Am selben Tag trat das neue Gesetz über die Mobilmachung in der Ukraine in Kraft. Alle wehrpflichtigen Männer und Frauen im Alter von 18-60 Jahren müssen innerhalb von 60 Tagen, bis einschließlich 16. Juli, ihre Ausweise beim Territorialen Zentrum für Bemannung und soziale Unterstützung, den CNAPs und Reserve+ aktualisieren.