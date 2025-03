Das Verteidigungsministerium verstärkt die Kontrolle der Lieferungen für den staatlichen Sondertransportdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die zentrale Qualitätskontrollabteilung des Verteidigungsministeriums wird mit der Inspektion von Waren beginnen, die für den staatlichen Sondertransportdienst gekauft werden. In erster Linie wird es sich dabei um die Lieferung großer Mengen von Treibstoff und Schmiermitteln handeln, berichtet der Pressedienst des Verteidigungsministeriums. Auch Lebensmittel und Sachwerte, einschließlich Munition und persönlicher Schutzausrüstung, werden überprüft, wenn die Kosten für ihren Kauf eine bestimmte finanzielle Schwelle überschreiten. Um eine hohe Effizienz der Kontrolle zu gewährleisten, wird der Staatliche Sondertransportdienst Zugang zu modernen Labors des Verteidigungsministeriums haben. „Die Zentrale Qualitätskontrolle wird es dem Staatlichen Sondertransportdienst ermöglichen, in ihren Labors detaillierte Tests der an die Einheiten gelieferten Waren durchzuführen. Dadurch können wir mögliche Mängel in der Versorgung rechtzeitig erkennen und sie umgehend beseitigen", kommentierte Generalmajor Olexander Yakovets, Leiter des staatlichen Dienstes der Ukraine für Spezialoperationen.