​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Staat hat 2000 Drohnen aus ukrainischer Produktion an die Verteidigungskräfte übergeben. Dies gab der Minister für digitale Transformation Michail Fedorow bekannt.

„Der Staat hat den Logistikkräften mehr als 2 000 ukrainische Drohnen übergeben. Der Generalstab wird die Drohnen an die Streitkräfte verteilen und an die heißesten Stellen der Front bringen. Die Charge umfasste „Vögel“, die ausschließlich in der Ukraine hergestellt wurden. Darunter – Kopter und unbemannte Luftfahrzeuge vom Typ: Aufklärer, Kamikaze, wiederverwendbare Bomber. Drohnen werden helfen, feindliche Stellungen und Ausrüstung zu treffen. Alle UAVs wurden im Rahmen des staatlichen Programms gekauft.

Fedorow fügte hinzu, dass Drohnen allein in der letzten Woche 39 Panzer, 57 Geschütze, 34 gepanzerte Fahrzeuge und 307 Festungen getroffen haben. Das ist ein Minus von Millionen von Dollar für die Russen.

Vor kurzem wurde berichtet, dass die Drohnenarmee in einer Woche eine Rekordzahl von russischen Festungen zerstört hat. Vom 30. Oktober bis zum 6. November hat die Drohnenarmee 335 feindliche Festungen getroffen.