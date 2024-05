Vorbereitung von sieben neuen Sicherheitsabkommen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass sieben weitere neue Sicherheitsabkommen vorbereitet werden, eines davon mit den USA. Der Staatschef sagte dies während einer Videoansprache am Mittwoch, den 1. Mai.

„Wir bereiten sieben weitere neue Sicherheitsdokumente für unseren Staat vor – bilaterale Sicherheitsabkommen. Insbesondere, was das Sicherheitsabkommen mit den Vereinigten Staaten betrifft. Waffen, Finanzen, politische Zusammenarbeit – heute haben wir mit dem Team an den spezifischen Details dieser Dokumente gearbeitet, und für einige von ihnen gibt es bereits einen vorläufigen Text von Vereinbarungen“, sagte der Präsident.

Laut Selenskyj wird jedes der Abkommen die Ukraine sowohl in diesem Jahr als auch in den folgenden Jahren unterstützen – die Sicherheitsarchitektur für die Zeit vor dem Eintritt in die NAnti-Terror-Operation.

„Die Ausfüllung der Abkommensentwürfe mit stärkeren Möglichkeiten für die Ukraine und unsere gemeinsame Sicherheit mit Partnern. Es ist klar, dass eine besondere Priorität alles ist, was mehr Schutz vor dem russischen Terror bietet“, fügte der Präsident hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Chef des Präsidialamtes Andrij Jermak am 29. April die dritte Verhandlungsrunde mit den Vereinigten Staaten über ein Abkommen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine geführt hat. Die Parteien stellten insbesondere bedeutende Fortschritte fest.