Warum steigen der Dollar und der Euro und wie wirkt sich der Wechselkurs auf die Preise aus: Eine Einschätzung des Experten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen den Preisen in Supermärkten und Wechselkursschwankungen? Das Überschreiten der 44-Hrywnja-Marke durch den Dollar wurde zu einem zusätzlichen Faktor für den Preisanstieg, obwohl es keine direkte Abhängigkeit zwischen dem Wechselkurs und dem Warenkorb gibt. Die Haupttreiber der Inflation bleiben weiterhin hohe Logistik- und Kraftstoffkosten.

Wie der Krieg im Nahen Osten aufgrund der Kraftstoffkosten bereits auf die ukrainischen Preisschilder „durchgeschlagen“ hat und warum die Nationalbank gezwungen ist, zwischen einem flexiblen Wechselkurs und dem Inflationsziel von 5 % zu balancieren, erklärte Taras Kozak, Präsident der Investmentgruppe „UNIVER“, gegenüber RBK Ukrajina.