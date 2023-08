Weltweite Weizenpreise steigen weiter an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Weltweizenpreise sind nach den Angriffen von Marinedrohnen auf ein russisches Kriegsschiff und einen Tanker im Schwarzen Meer weiter gestiegen. Dies meldete Bloomberg am Montag, den 7. August.

Die Chicagoer Futures stiegen heute im frühen Handel um 3,4 Prozent auf $ 6,545 je Scheffel. Am Freitag hatten die Preise ebenfalls um 1 % höher geschlossen.

Die Agentur erinnert daran, dass Russland den größten Teil seines Getreides auf dem Wasserweg transportiert. Das Land strebt in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge eine Rekordernte an und will sie auf dem Weltmarkt verkaufen.

„Das Risiko im Schwarzen Meer wächst von Tag zu Tag, und jede Bedrohung der russischen Exporte ist viel ernster als die Bedrohung des ukrainischen Exportkorridors“, sagte Ole Howe, CEO des Maklers und Beraters IKON Commodities.

Gleichzeitig schreibt die Agentur, dass die Weizenfutures aufgrund der Aussichten auf beispiellose Ernten bei den wichtigsten Exporteuren und der immer noch großen globalen Lagerbestände bisher fast 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen.