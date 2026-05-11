Wie die Kreditvergabe an die Wirtschaft wiederbelebt werden kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine benötigt nicht nur eine Wiederaufnahme der Kreditvergabe, sondern ein neues Kreditmodell für die Kriegs- und Nachkriegswirtschaft . Das Bankensystem hat den Schock des Krieges überstanden und kehrt zur Kreditvergabe an die Wirtschaft zurück. Doch die Ukraine benötigt nicht nur mehr Kredite, sondern ein neues Modell des „langfristigen Kapitals“ für den Wiederaufbau, die Verteidigung und die industrielle Entwicklung.

Ein Ausblick auf die Perspektiven der Kreditvergabe in der Ukraine – in einer Kolumne von Bohdan Danylyshyn, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen und Bankwesen des Arbeitgeberverbandes der Ukraine, für RBK Ukrajina.