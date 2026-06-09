Die Zahl der Opfer des russischen Angriffs auf Saporischschja ist auf 32 gestiegen, zwei Menschen sind ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Zahl der Opfer des russischen Drohnenangriffs auf ein Wohngebiet in Saporischschja am 8. Juni ist auf 32 Personen gestiegen, darunter fünf Kinder; zwei weitere Menschen sind ums Leben gekommen.

Quelle: DSNS

Wörtlich: „In Saporischschja ist die Zahl der Opfer des russischen Angriffs auf 32 gestiegen, darunter 5 Kinder.“

Details: Der Staatliche Notdienst teilte mit, dass sich derzeit 12 Personen in Krankenhäusern befinden, darunter vier Kinder.

Hintergrund: Am Abend des 8. Juni griffen russische Drohnen ein Wohngebiet in Saporischschja an. Damals war von zwei Toten und 24 Verletzten die Rede.