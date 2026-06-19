Der Zug zwischen Kiew und Chișinău wird täglich verkehren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ab dem 28. Juni wird der Zug „Bessarabien“ auf der Strecke Kiew–Chișinău auf einen täglichen Fahrplan umgestellt.

Dies teilte der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbau – Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, mit.

Zudem wurde die Abfahrtszeit in Chișinău geändert. Ab dem 29. Juni fährt der Zug um 19:52 Uhr statt um 17:42 Uhr ab, was die Umsteigemöglichkeiten auf andere Strecken verbessert.

Der Zug besteht aus offenen und geschlossenen Abteilwagen. Auf seiner ersten Fahrt wird auch ein neuer Kinderwagen zum Einsatz kommen. Fahrkarten sind bereits über die App der Ukrsalisnyzja, auf der Website sowie an den Bahnschaltern erhältlich.

Chișinău bleibt einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte für Ukrainer.