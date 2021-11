Zwei Soldaten der ukrainischen Streitkräfte wurden in der Nacht im Donbass verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Separatistische Einheiten haben in den letzten 24 Stunden sieben Granaten auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte im Donbass abgefeuert. Zwei ukrainische Soldaten wurden verwundet, wie das Pressezentrum des Hauptquartiers der Vereinigten Streitkräfte am Dienstag, den 23. November, in einer Morgenbesprechung mitteilte.

„Die Soldaten befinden sich in einer medizinischen Einrichtung. Der Gesundheitszustand des einen Verwundeten ist zufriedenstellend, der des anderen schwer“, heißt es in dem Bericht.

So eröffnete der Feind in Richtung Popasna das Feuer aus Granatwerfern verschiedener Systeme und großkalibrigen Maschinengewehren.

In Richtung Prychepilivka schoss der Feind zweimal mit Granatwerfern verschiedener Systeme, großkalibrigen Maschinengewehren und anderen Kleinwaffen.

In der Nähe von Lebedynske eröffneten die Separatisten zweimal das Feuer, wobei sie 82-mm- und 120-mm-Mörser einsetzten.

In der Nähe von Kamianka wurden ukrainische Stellungen mit 82-mm-Mörsern beschossen. Und in der Nähe von Pavlopil feuerte der Feind großkalibrige Maschinengewehre und andere Kleinwaffen ab.

Im Gegenzug erwiderte das ukrainische Militär das Feuer, ohne die nach den Minsker Vereinbarungen verbotenen Waffen einzusetzen.

Seit Beginn dieses Tages wurden keine Waffenstillstandsverletzungen durch die Separatisten verzeichnet.