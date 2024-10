Über Nacht haben die Stromversorger die Stromversorgung von mehr als 6.000 Verbrauchern wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Laufe des Tages vom 12. auf den 13. Oktober stellten die Stromversorger die Stromversorgung von 6.591 Verbrauchern wieder her, die aufgrund der Feindseligkeiten von der Stromversorgung abgeschnitten waren.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

„Gestern haben die Stromversorger die Stromversorgung von 6.591 Verbrauchern wiederhergestellt, die aufgrund von Feindseligkeiten und technischen Störungen abgeschnitten waren“, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig bleiben 503 Siedlungen teilweise stromlos.

Im Laufe des vergangenen Tages kam es in den Regionen Saporischschja und Cherson zu Stromausfällen aufgrund von Feindseligkeiten. In der Region Cherson griff der Feind ein Umspannwerk mit einer Drohne an. Das Feuer wurde gelöscht und die Verbraucher wurden an die Notstromversorgung angeschlossen.