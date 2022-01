24 Stunden in der United Forces Operation: vier Beschuss, die Streitkräfte der Ukraine ohne Verluste

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Separatistische Einheiten haben die Stellungen der Streitkräfte der Ukraine im Donbass in den letzten 24 Stunden viermal beschossen. Das ukrainische Militär hatte keine Verluste zu beklagen, wie das Pressezentrum des Hauptquartiers der Vereinigten Streitkräfte am Donnerstag, den 6. Januar, mitteilte.

So eröffnete der Feind in Richtung Avdeevka das Feuer mit einem Panzerabwehrraketensystem. In der Nähe von Shum wurden automatische Panzerfäuste und Handfeuerwaffen eingesetzt.

In Richtung Katerynivka feuerte der Feind mit Panzerabwehrgranaten und großkalibrigen Maschinengewehren. Und in der Nähe von Majorskoje feuerten die Separatisten mit Maschinengewehren, Panzerabwehrgranatwerfern, Unterlaufgranatwerfern und Handfeuerwaffen.

Die ukrainischen Verteidiger erwiderten das Feuer, ohne die nach den Minsker Vereinbarungen verbotenen Waffen einzusetzen, und zwangen den Feind, den Beschuss einzustellen. Dank der Bemühungen unserer Soldaten blieben die Linien der ukrainischen Einheiten unverändert“, erklärte das Hauptquartier.

Seit Donnerstag, 7.00 Uhr, wurden keine neuen Verletzungen des Waffenstillstands durch Separatisten verzeichnet.