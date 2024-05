Angriff am 30. Mai: Die Luftwaffe erklärt, warum es ihr nicht gelungen ist, alle Raketen abzuschießen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Den Luftverteidigungskräften ist es während des Angriffs am 30. Mai nicht gelungen, alle russischen Raketen zu zerstören, weil ihnen die Ausrüstung fehlte, sagte Ilya Yevlash, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe

Den Luftverteidigungskräften ist es aufgrund mangelnder Ausrüstung nicht gelungen, alle russischen Raketen während des Angriffs am 30. Mai zu zerstören.

Dies sagte Ilya Yevlash, Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, während eines TV-Marathon.

„In der vergangenen Nacht haben die Einheiten der elektronischen Kampfführung, die mobilen Feuergruppen und die Flugabwehrraketentruppen gearbeitet und 7 von 11 Raketen vernichtet. Am Tag zuvor ist es uns gelungen, einen höheren Prozentsatz von Zielen zu eliminieren“, sagte er.

Dem Sprecher zufolge ist der Grund, warum die Luftabwehrkräfte nicht in der Lage waren, 100 Prozent der Raketen zu zerstören, der Mangel an Mitteln.

„Das Hauptproblem ist der Mangel an Flugabwehrmitteln. Wir müssen unsere verfügbaren Kräfte und Mittel manövrieren, um Angriffe abzuwehren, da der Feind oft sowohl Drohnen als auch Raketen von verschiedenen Punkten und Startplätzen aus einsetzt“, sagte Jewlasch.

In der Nacht zum 30. Mai 2024 haben russische Truppen einen Raketen- und Luftangriff auf militärische Einrichtungen und kritische Infrastrukturen in der Ukraine mit 8 S-300/S-400 Flugabwehrlenkraketen in der Region Charkiw, 11 Ch-101/Ch-555 Marschflugkörpern und 32 Shahed-131/136 Angriffsdrohnen durchgeführt. Die Luftverteidigungskräfte schossen nachts 7 Marschflugkörper und 32 Shaheds ab.