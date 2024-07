Angriffe auf Öldepots in der Region Krasnodar in Russland - SBU-Sondereinsatz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Angriff auf die Öldepots von Lukoil-Yugnefteprodukt und Rosneft-Kubannefteprodukt in der Region Krasnodar in Russland – das Ergebnis von SBU-Drohnen

Der Angriff auf das Lukoil-Yugnefteprodukt-Öldepot in der Nähe des Dorfes Pawlowskaja in der Region Krasnodar der Russischen Föderation ist das Ergebnis der Arbeit von Drohnen, die vom Sicherheitsdienst der Ukraine betrieben werden.

Dies wurde Suspilne von Quellen berichtet.

Den Gesprächspartnern zufolge konnten die Russen gestern den ganzen Tag über einen Großbrand nicht löschen, der durch einen nächtlichen Drohnenangriff auf das Öldepot in der Nähe des Dorfes Pawlowskaja im Gebiet Krasnodar entstanden war. Die Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine stecken hinter dieser „Zuckerwatte“.

Nach zwei Explosionen brach an zwei Öltanks ein Großbrand aus.

Die SBU-Drohnen organisierten auch eine Reihe von Explosionen auf dem Gelände des Öldepots von Rosneft-Kubannefteprodukt im Dorf Leningradskaja. Laut Satellitenbildern wurden mindestens drei Treibstofftanks beschädigt.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine wird weiterhin mit Drohnen Wirtschaftssanktionen gegen Einrichtungen verhängen, die russische Truppen in der Ukraine mit Treibstoff versorgen. Die Regeln sind einfach: Wenn Sie für den militärisch-industriellen Komplex arbeiten, müssen Sie mit einer explosiven „Baumwolle“ rechnen“, sagte die Quelle.

Am 6. Juli griffen russische Drohnen Einrichtungen in der Region Krasnodar an. Infolgedessen explodierten Treibstofftanks in Pawlovskaya und Leningradskaya stanitsa.