Ankunft" in Ternopil: zwei Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter des Regionalrats von Ternopil, Michail Golowko, sagte, dass es eine Ankunft in einem Industriegebiet in Ternopil gab.

Der Bürgermeister Sergej Nadal gab an, dass ein Nichtwohngebäude Feuer gefangen hat.

Nach einiger Zeit gab der Leiter der regionalen Militärverwaltung Wladimir Trusch genauere Informationen.

„Alles, was wir jetzt sagen können. Zwei Zivilisten sind verletzt worden. Vorläufige Schrapnellwunden und Verbrennungen. Die Opfer befinden sich in medizinischen Einrichtungen. Sie erhalten dort alle notwendige Hilfe. Das Lagerhaus, das einem Handelsunternehmen und einer religiösen Organisation gehört, ist getroffen worden. Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz. Das Feuer ist noch nicht vollständig gelöscht. Spezialisten werden die ganze Nacht hindurch vor Ort sein. Ich bitte alle Einwohner der Region Ternopil, sich auf keinen Fall in der Nähe des Brandortes aufzuhalten. Nur zur Erinnerung: Es herrscht Ausgangssperre! – heißt es in einer Erklärung des Leiters der regionalen Militärverwaltung.