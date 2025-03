Die Dritte Sturmbrigade ist zu einem Armeekorps geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die obersten Prioritäten des Korps sind die Kampfausbildung, ein professionelles Unteroffizierskorps und die Arbeit mit Führung, Kontrolle, Planung und Technologie.

Die Dritte Separatsturm-Brigade wurde zum Dritten Armeekorps, dessen Kommando Andrej Bilezkyj führt. Dies gab der Militär selbst in einer Videobotschaft am Freitag, den 14. März bekannt.

„Unser Plan ist es, die Prinzipien dieses Krieges zu ändern. Und daher den Verlauf des Krieges zugunsten der Ukraine zu ändern. Ca vis pacem para bellum. Ruhm für die Ukraine“, sagte Bilezkyj.

Er fügte hinzu, dass der Weg von der Brigade zum Korps nicht einfach war. In drei Jahren haben die Soldaten viele Schlachten hinter sich gebracht, erfolgreiche Gegenoffensiven durchgeführt und wurden die effektivsten beim Einsatz von Drohnen an der Frontlinie. „Wir haben die Technologie eingeführt, den Ansatz für die Ausbildung des Personals geändert und die beste Rekrutierung im Land geschaffen. Wir führten unsere eigenen FPV- und NRC-Schulen ein. Wir haben groß angelegte Kultur- und Bildungsprojekte ins Leben gerufen. Jetzt ist es an der Zeit, unseren Horizont zu erweitern“, sagte Bilezkyj. Ihm zufolge werden die Wale, auf denen das Korps aufgebaut wird – Kampfausbildung, professionelles Unteroffizierskorps, Arbeit mit Management, Planung und Herstellbarkeit.

