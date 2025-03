In den Niederlanden ist ein Großbrand ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Arnheim (Niederlande) brach in der Nacht ein Feuer in den Räumlichkeiten eines Geschäfts im historischen Zentrum der Stadt aus, wonach sich das Feuer auf eine Anzahl von zehn Häusern aus dem XVIII-XIX Jahrhundert ausbreitete. Darüber berichtet NOS.

Die Polizei und der Feuerwehr- und Rettungsdienst organisierten eine groß angelegte Evakuierung der Bewohner des Viertels, ihnen wurde eine Unterkunft im Rathaus angeboten. Ob jemand in den brennenden Gebäuden geblieben ist, ist noch nicht bekannt.

Die Feuerwehrleute konzentrieren ihre Bemühungen darauf, die Ausbreitung des Feuers einzudämmen. Zu diesem Zweck wird das Feuer von außen gelöscht und die umliegenden Häuser werden bewässert.

Das historische Stadtzentrum ist gesperrt, den Bewohnern wurde geraten, die Lüftung abzuschalten und die Fenster zu schließen.

