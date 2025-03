Die Russen zerstörten eine Brücke in Sumshchyna

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge des Drohnenangriffs wurden drei Zivilisten in der Gemeinde Khotyn verletzt und eine Brücke in der Gemeinde Miropolska zerstört.

Russische Streitkräfte beschossen am Donnerstag, den 13. März, zehn Gemeinden in der Region Sumy. Dabei wurden drei Menschen verletzt und in einer der Gemeinden wurde eine Brücke zerstört, berichtete der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Sumy.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen im Laufe des Tages 93 Mal das Gebiet Sumy beschossen haben, wobei 127 Explosionen zu hören waren. Die Russen griffen mit Drohnen, Artillerie, gelenkten Luftbomben und Mörsern an.

Drei Zivilisten wurden durch den Drohnenangriff in der Gemeinde Khotyn verwundet und eine Brücke in der Gemeinde Miropolska zerstört.

In der Gemeinde Velikopisarevo wurde ein Privathaushalt beschädigt.

Ebenfalls am Donnerstag wurde berichtet, dass in der Region Sumy aufgrund der Verschärfung der Lage an der Grenze eine Entscheidung über die obligatorische Evakuierung der Bewohner von acht weiteren Siedlungen der Gemeinden Yunakivska und Miropolska getroffen wurde.

