Die Gasförderanlagen von DTEK in der Oblast Poltawa sind infolge eines feindlichen Angriffs außer Betrieb gesetzt worden

Die Gasförderanlagen von DTEK in der Region Poltawa sind nach einem feindlichen Angriff außer Betrieb, teilte der Pressedienst des Unternehmens mit. Die Anlagen wurden am Morgen des 7. März von Russen angegriffen. „Infolge der Schäden haben die Anlagen ihre Arbeit eingestellt“, hieß es in der Erklärung.

Zur Erinnerung: Am 7. März griffen russische Angreifer eine kritische Industrieanlage in der Region Ternopil an, wobei es keine Verletzten gab, aber möglicherweise Probleme mit der Gasversorgung. Ebenfalls am 7. März griff der Feind erneut Einrichtungen der Naftohas-Gruppe an. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Roman Chumak, wurden Produktionsanlagen, die die Gasproduktion sicherstellen, beschädigt. Es gab keine Todesopfer.