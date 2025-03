Die Frühjahrsaussaat in der Ukraine hat in 15 Regionen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine plant, in diesem Jahr auf mehr als 5,7 Mio. Hektar Frühjahrsgetreide und Hülsenfrüchte auszusäen.

Bis zum 13. März hat die Ukraine auf 83 Tausend Hektar in 15 Regionen Frühjahrsgetreide und Hülsenfrüchte ausgesät. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung am Freitag, den 14. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten vor einer Woche nur in zwei südlichen Regionen – Mykolajiw und Odessa – durchgeführt wurden. Jetzt sind 13 weitere Regionen hinzugekommen.

Derzeit hat die Ukraine auf 45,2 Tausend Hektar Gerste, auf 17,8 Tausend Hektar Erbsen, auf 12,9 Tausend Hektar Sommerweizen und auf 7,2 Tausend Hektar Hafer gesät

Spitzenreiter bei der Aussaat von Frühjahrskulturen sind das Gebiet Ternopil mit 15,2 Tausend Hektar, das Gebiet Wolhynien mit 11 Tausend Hektar, das Gebiet Riwne mit 10,84 Tausend Hektar, das Gebiet Winnyzja mit 10,1 Tausend Hektar und das Gebiet Mykolajiw mit 10 Tausend Hektar.

Das Landwirtschaftsministerium erinnerte daran, dass die Ukraine in diesem Jahr die Aussaat von mehr als 5,7 Millionen Hektar Frühjahrsgetreide und Hülsenfrüchten plant, was dem Niveau von 2024 entspricht. Eine Besonderheit der neuen Saison ist die Ausweitung der Anbaufläche von Sommerweizen um 28% (auf 222,8 Tausend Hektar), was auf die gestiegene Nachfrage von Verarbeitern und Exporteuren zurückzuführen ist.

Zuvor hatte Korrespondent.net geschrieben, dass die Landwirte neben den militärischen Risiken auch mit ungünstigen Wetterbedingungen konfrontiert sind. Dies könnte die Ernte 2025 beeinträchtigen.