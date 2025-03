Russland hat mehrere Dutzend Drohnen in der Ukraine gestartet: Wie viele wurden von der Luftverteidigung abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht des 14. März hat Russland 27 Drohnen in der Ukraine gestartet. Die Luftabwehr operierte in vier Regionen und schoss die meisten der Drohnen ab.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„In der Nacht des 14. März griff der Feind mit 27 unbemannten Luftfahrzeugen vom Typ Schahed und verschiedenen Arten von Drohnenimitaten aus den Richtungen Millerovo und Prymorsko-Achtarsk an“, hieß es in der Erklärung.

Wie die Luftabwehr funktionierte

Der Luftangriff wurde von mobilen Feuergruppen der ukrainischen Luftwaffe und der Verteidigungskräfte abgewehrt.

„Mit Stand von 09.00 Uhr wurde bestätigt, dass 16 Schahed-Angriffsdrohnen in den Regionen Dnipro, Saporischschja, Donezk und Charkiw abgeschossen wurden“, teilte die Luftwaffe mit.

Darüber hinaus wurden 9 feindliche Nachahmerdrohnen in der Region abgeschossen (ohne negative Folgen).

Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine

Die Regionen Charkiw und Donezk haben unter dem russischen Angriff gelitten. Insbesondere griffen die Russen ein Krankenhaus in Zolochiv an, es gab einen Brand und ein Todesopfer.