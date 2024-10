Die Army+ App wird um fünf neue Arten von Berichten erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Anwendung Army+ sollen in naher Zukunft fünf neue Arten von Berichten eingeführt werden, darunter auch einer, der sich auf den Urlaub nach der Entlassung aus der Gefangenschaft bezieht. Dies gab die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine für Digitalisierung Kateryna Chernogorenko am Sonntag, den 20. Oktober bekannt.

Die Beamtin wies darauf hin, dass etwa 350.000 Soldaten die Anwendung bereits nutzen.

Die Anwendung bietet nicht nur die Möglichkeit, elektronische Berichte einzureichen, sondern auch eine Militär-ID zu erhalten – einen eindeutigen Code für einen Soldaten. Außerdem wurden kürzlich drei Umfragen gestartet.

„Die verifizierten Befragten sind verifizierte Militärs. Dementsprechend haben wir Ergebnisse zu den Kursen, die die Soldaten in erster Linie benötigen, zu den Kampfsystemen und zur Qualität der Lebensmittel“, versicherte Tschernogorenko.

Das Ministerium versicherte, dass sie sich bemühen, Papierberichte der Vergangenheit angehören zu lassen, wo sie hingehören, und dass die Soldaten dank der Army+ mit dem Staat interagieren können.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Ukraine am 8. August die mobile Anwendung „Army+“ eingeführt wurde, mit der Soldaten elektronische Berichte an ihre Kommandeure senden können. Die Anwendung „Army+“ wurde in weniger als einem Tag 20.000 Mal heruntergeladen.