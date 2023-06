Die Ausfuhren im Getreidekorridor stiegen um 65 %

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche wurden 651.000 Tonnen Agrarerzeugnisse über die Seehäfen der Region Odessa exportiert, 65 % mehr als in der Vorwoche. Dies berichtete der Ukrainian Agribusiness Club (UCAB) am Dienstag, den 13. Juni.

In der vergangenen Woche wurden 13 Schiffe in den Häfen beladen, das sind 6 mehr als in der Vorwoche. Diese Schiffe sind beladen, haben aber die Inspektion noch nicht bestanden und warten auf die Weiterfahrt zu den Kunden.

Die UCAB betonte, dass diese wöchentlichen Verladungszahlen weiterhin unter dem Durchschnitt in der Geschichte des Getreidekorridors liegen. Darüber hinaus wurden in der vergangenen Woche nur 7 Schiffe für die Einfahrt inspiziert, eine kritisch niedrige Zahl.

Die meisten Exporte in der 45. Woche des Getreidekorridors entfielen auf Mais (54 % der Gesamtexporte), Weizen (38 %) und Sonnenblumenöl (7 %). Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse wurden in Länder in Asien (Israel, Bangladesch, China und andere), Afrika (Ägypten, Kenia) und Europa (Spanien) geliefert.

Seit der Inbetriebnahme des Getreidekorridors am 1. August 2022 bis zum 11. Juni 2023 hat die Ukraine insgesamt 31,6 Mio. Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse exportiert.