Die Auszahlung des Tank-Cashbacks an die Ukrainer hat begonnen: Wofür kann man es ausgeben?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zum ersten Mal erhalten die Bürger zusätzlich zur Hauptzahlung auch einen Cashback für einen weiteren Einkauf. Den Ukrainern werden nun die Zahlungen im Rahmen des Programms „Nationaler Cashback“ für den Monat März gutgeschrieben; in diesem Monat wird erstmals Geld für Kraftstoff ausgezahlt. Wie die Organisatoren des Programms mitteilten, werden fast 4,8 Millionen Teilnehmer die Gelder erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung des ukrainischen Wirtschaftsministeriums.