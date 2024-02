Awdijiwka ist noch lange nicht "verloren" - GVA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Aggressoren dringen in die Außenbezirke von Awdijiwka ein. Aber es geht nicht um die Kontrolle des Feindes über die Stadt. Das sagte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Awdijiwka Witalij Barabash in der Sendung des TV-Marathon am Freitag, den 9. Februar.

„Die Situation ist nicht einfach, sehr schwierig. Der Feind versucht, seine Pläne zu verwirklichen, die Stadt einzukesseln und sie von Süden und Norden zu flankieren… unsere Leute sehen und arbeiten diese Momente aus, um die Kokerei von der Stadt abzuschneiden. Der Feind versucht, die Kokerei durch das Datscha-Massiv abzuschneiden und drängt mit aller Macht dorthin“, sagte er.

Laut Barabasch dringen die Russen in die Außenbezirke von Awdijiwka ein und befinden sich im Privatsektor.

„Ja, leider gibt es solche (Informationen – d. Red.). Aber die Jungs halten sie mutig zurück und wehren sie ab. Die feindlichen Kräfte sind um ein Vielfaches stärker. Manchmal lese ich in Telegram, dass ‚Awdijiwka bereits gefallen ist‘. So etwas gibt es definitiv nicht. Wenn jemand eine solche Aussage macht, ist das zunächst einmal respektlos gegenüber den Verteidigern, die diese Stadt verteidigen. Sie wissen, dass dies nicht wahr ist…. Es ist noch lange nicht so weit, dass alles weg ist“, versicherte der Leiter der GVA.

Seinen Berechnungen zufolge befinden sich noch 935 Menschen in Awdijiwka. Die Evakuierung ist wegen der ständigen Kämpfe und des Beschusses schwierig. Gestern konnten sechs Menschen evakuiert werden.