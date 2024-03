Der Generalstab hat von neuen Verlusten des Feindes berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verteidigungskräfte haben in den letzten 24 Stunden weitere 1.250 russische Angreifer ausgeschaltet. Die Gesamtverluste der russischen Armee an Personal seit Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine haben sich auf 420.270 Soldaten erhöht. Dies meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 06.03.24 waren:

personal – etwa 420270 (+1250) eliminiert;

Panzer – 6678 (+21) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 12728 (+40) Einheiten;

Artilleriesysteme – 10308 (+50) Einheiten.

Mehrfachraketenwerfer – 1.008 (+1) Einheiten;

Flugabwehrsysteme – 701 (+1) Einheiten;

Flugzeuge – 347 Einheiten;

Hubschrauber – 325 Einheiten.;

Unbemannte Luftfahrzeuge – 7.921 (+58) Einheiten;

Marschflugkörper – 1.918 (+1) Einheiten;

Schiffe/Boote – 26 (+1) Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit.

Kraftfahrzeuge und Tanker – 13479 (+56) Einheiten;

Spezialfahrzeuge – 1642 (+12) Einheiten. Wie wir bereits geschrieben haben, zeigten die DShU-Kämpfer die Zerstörung feindlicher Ziele in Novomikhailivka.

Zuvor hatten die Streitkräfte der Ukraine ein Video von der Zerstörung russischer Panzer bei Awdijiwka gezeigt.