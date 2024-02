Die ukrainischen Streitkräfte haben das Verhältnis der Kräfte in Awdijiwka genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Verhältnis zwischen den ukrainischen und den russischen Streitkräften im Gebiet von Awdijiwka (Region Donezk), in das die Dritte Separatistenbrigade der ukrainischen Streitkräfte zur Verstärkung der Verteidigung verlegt worden ist, beträgt eins zu sieben. Die Situation in dieser Richtung ist ziemlich schwierig. Dies erklärte der Pressesprecher der Dritten Separatistenbrigade Alexander Borodin am Donnerstag, den 15. Februar, im Sender Radio Liberty.

„Wir müssen verstehen, dass hier zwei Armeen gegen uns stehen. Das Verhältnis ist etwa eins zu sieben. Das ist eine sehr ernste Herausforderung. Wenn wir es mit Bachmut vergleichen, wo wir während (des Angriffs – Anm. d. Red.) von Wagners privatem Militärunternehmen ebenfalls in der Defensive waren, gab es dort eine Mischung aus „zeks“ und „spetsura“, während es hier mechanisierte Linienbrigaden der Russischen Föderation und Spezialisten der russischen Hauptnachrichtendirektion (Hauptdirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation – Anm. d. Red.) Das heißt, dies ist wahrscheinlich die schwerste Faust Russlands in der Ukraine“, sagte der Militäroffizier.

Er fügte hinzu, dass sich die ukrainischen Streitkräfte in der Gegend von Awdijiwka derzeit in einem komplexen Verteidigungszustand befinden.

„Einige Einheiten arbeiten auf 360 Grad gegen uns. Das ist in der Tat eine schwierige Situation, und eines der Elemente ist, dass der Feind in einigen Gebieten fast vollständig 360 Grad treffen kann. Das heißt nicht, dass wir in diesen Gebieten vollständig umzingelt sind, aber es bedeutet, dass er uns treffen kann“, fasste Borodin zusammen.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine dringend Verstärkung nach Awdijiwka verlegt haben – die 3. separate Angriffsbrigade.