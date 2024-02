Einzelheiten über die Hinrichtung ukrainischer Soldaten in Awdijiwka und Vesele sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Die russischen Invasoren erschossen sechs Gefangene der ukrainischen Streitkräfte in einer der Stellungen in Awdiwka. Zwei weitere Soldaten wurden in der Nähe des Dorfes Vesele im Bezirk Bachmut erschossen.

Eine Untersuchung der Erschießungen von unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen wurde eingeleitet, teilte die regionale Staatsanwaltschaft von Donezk mit.

READ MORE: Invasoren erschossen zwei ukrainische Verteidiger, die gefangen genommen wurden: Video

„Am 18. Februar 2024 veröffentlichte einer der Telegram-Kanäle eine Nachricht über die Erschießung von sechs Gefangenen der ukrainischen Streitkräfte in einer der Stellungen in Awdiwka. Die Verteidiger waren schwer verletzt und warteten auf ihre Evakuierung. Ein Video mit einem Fragment der Tötung von zwei weiteren Soldaten in der Nähe des Dorfes Vesele, Bezirk Bachmut, wurde ebenfalls gefunden“, heißt es in der Erklärung.

„Die Drohnenaufnahmen zeigen, wie heute bei der Erstürmung unserer Stellungen ein Vertreter der russischen Streitkräfte aus nächster Nähe zunächst auf einen gefangenen ukrainischen Soldaten und dann auf den zweiten schoss. Da der Angreifer die Gefangenen nicht am Leben lassen will, tötet er sie absichtlich mit automatischen Waffen.