Das Büro des Präsidenten hat auf die Haager Haftbefehle gegen die Kommandeure der Russischen Föderation reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag, Haftbefehle gegen zwei Kommandeure der Russischen Föderation wegen ihrer Kriegsverbrechen gegen die Ukraine zu erlassen, ist einwandfrei. Dies schrieb Mychajlo Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, am Dienstag, den 5. März, in Telegram.

Ihm zufolge setzen der russische Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Wiktor Sokolow, und der russische Kommandeur der Langstreckenflugzeuge, Sergej Kobylasch, „systematisch und vorsätzlich militärische Instrumente für das Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung ein und führen beharrlich Befehle für groß angelegte Raketenangriffe auf das Territorium eines souveränen Landes aus.“

Podoljak zufolge zeigt diese Entscheidung des IStGH deutlich, dass sich drei Umstände geändert haben:

russlands Kriegsverbrechen werden rechtlich korrekt bewertet;

die Weltöffentlichkeit nimmt die Art des Krieges, den Russland auf ukrainischem Territorium und gegen die Zivilbevölkerung führt, klar zur Kenntnis;

keine Tabus mehr für Haftbefehle gegen Russland und keine „historischen Aufschübe“. „Ein Appell an die globale Gerichtsbarkeit für bedingungslose russische Urheber, Organisatoren und Täter von Kriegsverbrechen“, fügte er hinzu.

Erinnern Sie sich, am 5. März hat das Gericht in Den Haag Haftbefehle gegen den Kommandeur der russischen Langstreckenluftfahrt Sergej Kobylasch und den Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte Wiktor Sokolow erlassen. Sie sind verantwortlich für ein Kriegsverbrechen durch Angriffe auf zivile Objekte sowie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.