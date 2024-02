Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach den Kreditinstituten in der Türkei und China haben auch die Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Zahlungsverkehr mit Russland eingeschränkt und begonnen, Konten von Unternehmen und Privatpersonen zu schließen. Dies berichtet die Moscow Times.

Vertreter der öffentlichen Organisation Business Russia stellten fest, dass die Banken der Vereinigten Arabischen Emirate kein Geld aus Russland annehmen und Konten geschlossen werden.

Die Schwierigkeiten begannen lange vor der Verabschiedung des US-Gesetzes über Sekundärsanktionen im Dezember 2023, das die Politik der Banken in der Türkei und China gegenüber Kunden aus Russland stark beeinflusst hat, so die Gesprächspartner der Publikation. Bislang waren die Banken der zweiten Reihe in den Vereinigten Arabischen Emiraten jedoch loyaler gegenüber russischen Kunden, wenn diese sich bereit erklärten, zusätzliche Dienstleistungen zu kaufen oder den Kontostand zu erhöhen.

Es ist heute fast unmöglich, ein Konto bei den größten Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu eröffnen. Es ist jedoch möglich, sich privat mit einem persönlichen Manager zu verabreden, allerdings vor der ersten Prüfung, schreiben die Medien.

Das herrschende Regime der Russischen Föderation ist sich des Problems mit den Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten bewusst, betrachtet es aber als unkritisch, so eine Quelle im russischen Kabinett gegenüber Journalisten.

Wie wir bereits geschrieben haben, wies die Regierung Zyperns im Dezember letzten Jahres den Bankensektor der Insel an, alle Geschäfte mit dem Rubel einzustellen. Die Untersuchung von Fällen, in denen Russen internationale Sanktionen unter Beteiligung zypriotischer Unternehmen umgangen haben, dauert noch an.

Die Republik Zypern ist der dreißigste Staat, der Sicherheitsgarantien für die Ukraine unterstützt.