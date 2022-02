Der Beschuss im Donbass hat zugenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Separatisten im Donbass haben in den letzten 24 Stunden achtmal gegen das Schweigegebot verstoßen, ukrainische Soldaten wurden jedoch nicht verletzt. Dies berichtete am Freitag, den 11. Februar, das Pressezentrum des Hauptquartiers der Joint Forces Operation.

Vor allem in der Nähe von Peski eröffnete der Feind dreimal das Feuer aus Granatwerfern verschiedener Systeme. In Richtung Sajzewe wurde das Feuer aus automatischen Standgranatwerfern, Handgranatwerfern zur Panzerabwehr und aus Handfeuerwaffen eröffnet. In der Nähe von Hranitne beschoss der Feind die Stellungen der ukrainischen Verteidiger mit großkalibrigen Maschinengewehren. In der Nähe des Dorfes Taramtschuk setzten die Söldner ein unbemanntes Luftfahrzeug ein, um drei VOG-17-Granaten abzuwerfen. In der Nähe von Popasna feuerte der Feind mit großkalibrigen Maschinengewehren und Handfeuerwaffen. In Richtung Vodyane feuerten die Separatisten mit Handfeuerwaffen.

Bis heute Morgen um 7:00 Uhr wurden keine Verstöße gegen die Waffenruhe festgestellt.