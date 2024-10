Beschuss von Kostjantyniwka: ein Polizist ist im Krankenhaus gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge eines Treffers durch eine russische gelenkte Fliegerbombe wurde der Ordnungshüter Witalij Serdyuk verwundet.

Der Polizist Witalij Serdyuk ist in der Region Donezk infolge des russischen Beschusses gestorben. Dies teilte der Pressedienst des Innenministeriums am Montag, den 28. Oktober mit.

„Der 42-jährige Logistikpolizist Witali Serdjuk arbeitete in Konstantinowka, war an der Evakuierung beteiligt und hat den Menschen bis zum letzten Atemzug geholfen. Durch den Treffer einer gelenkten Fliegerbombe wurde der Ordnungshüter verwundet, die Ärzte kämpften fast einen Tag lang um sein Leben. Aber leider ist Witalij im Krankenhaus gestorben“, heißt es in dem Bericht.

Der Polizist hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Wir erinnern daran, dass die Russen am 26. Oktober zwei Luftbomben auf Konstantinowka abgeworfen haben. Bei den Luftangriffen wurde eine Person getötet, drei wurden verletzt.

Am 24. Oktober beschossen russische Truppen ein Postamt in der Region Donezk. Zwei junge Männer wurden getötet.