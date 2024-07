Beschuss der Region Donezk: vier Tote, 21 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mirnohrad, Raigorodka, Sewersk und Nowoselowka wurden zunächst Zivilisten getötet. Weitere 21 Menschen in der Region wurden im Laufe des Tages verwundet.

Im Laufe des Tages tötete das russische Militär in der Region Donezk vier Zivilisten, weitere 21 Zivilisten in der Region wurden verwundet. Dazu sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadim Filashkin, am Freitag, den 12. Juli, morgens.

„Russland tötet Zivilisten! Im Laufe des 11. Juli töteten die Russen vier Bewohner der Region Donezk: in Mirnograd, Raigorodka, Sewersk und Nowoselowka First. Weitere 21 Menschen in der Region wurden im Laufe des Tages verwundet“, heißt es in der Erklärung.

Die Gesamtzahl der zivilen Opfer in der Region Donezk in der untenstehenden Infografik ist ohne Berücksichtigung von Mariupol und Wolnowacha angegeben, wo es unmöglich ist, genaue Zahlen zu ermitteln, solange diese Städte unter russischer Besatzung stehen.

Am Vorabend wurde berichtet, dass in Mirnograd Russen einen 15-jährigen Teenager getötet und drei Menschen verwundet haben, darunter ein 13-jähriges Mädchen.

Wir möchten daran erinnern, dass in einigen Siedlungen der Regionen Charkiw und Donezk die Zwangsevakuierung von Kindern eingeleitet wurde. 186 Kinder mit ihren Familien in der Region Charkiw und 38 Kinder mit ihren Eltern in der Region Donezk sollen evakuiert werden.