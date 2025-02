Die Bezahlung des Fahrpreises mit Bankkarte ist an mehreren Kiewer U-Bahn-Stationen nicht möglich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund einer technischen Störung ist die Bezahlung des Fahrpreises mit der Bankkarte an den Drehkreuzen der meisten Stationen der Sviatoshyno-Brovarska (M1, „rot“) Linie der Kiewer Metro vorübergehend nicht möglich, berichtet die Kiewer Stadtverwaltung. „Sie können den Fahrpreis mit einer Transportkarte, einem in der Kyjiw Digital App generierten QR-Code oder einem Papier-QR-Ticket bezahlen“, heißt es. Alle anderen Arten der Fahrpreiszahlung funktionieren wie gewohnt“, heißt es in der Erklärung. An allen anderen Stationen, einschließlich aller Stationen der blauen und grünen Linien, funktionieren die Drehkreuze wie gewohnt. „Die Spezialisten der Kiewer Metro arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir werden Sie zusätzlich über die Wiederaufnahme der Möglichkeit, Fahrten mit einer kontaktlosen Bankkarte zu bezahlen, informieren“, so die KCSA.