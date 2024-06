Ein russischer Mann, der einen Bewohner der Region Kiew brutal gefoltert hat, wird in Abwesenheit verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Eindringling stach dreimal auf den Mann ein und schoss ihm zweimal ins Bein. Anschließend führte er einen Teil des Messers in die Schusswunden ein und verdrehte es mehrmals.

Ein russischer Soldat, der einen Einwohner von Kievshchyna während der Besatzung gefoltert hat, wurde in Abwesenheit des Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges für verdächtig erklärt. Darüber wurde am Mittwoch, den 26. Juni, im Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine berichtet.

Es wird berichtet, dass der Verdächtige im 239. Panzerregiment der 90. Panzerdivision Witebsk-Nowgorod zweimal Rotes Banner des Zentralbezirks der Streitkräfte der Russischen Föderation diente.

Im März 2022 besetzten er und andere Militärangehörige des Aggressorstaates das Dorf Bolshaya Dymyrka, Bezirk Brovarsky, Region Kyjw. An einem der eingerichteten Kontrollpunkte hielt der Verdächtige zusammen mit anderen russischen Militäroffizieren einen Anwohner an und brachte ihn unter Androhung von Waffengewalt in ein nahe gelegenes Haus und fesselte ihm die Hände.

Er wandte körperliche Gewalt an, drohte ihm mit dem Tod, demütigte und missbrauchte ihn auf jede erdenkliche Weise.

Außerdem stach er dreimal auf den Mann ein und schoss ihm zweimal ins Bein.

„Im weiteren Verlauf des Verhörs führte er einen Teil des Messers in die Schusswunden des Zivilisten ein und verdrehte es mehrmals. Danach brachte er den Verwundeten gewaltsam in den Kellerraum, aus dem das Opfer später entkommen konnte“, fügt die Generalstaatsanwaltschaft hinzu.