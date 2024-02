Bidens Berater äußert sich zur möglichen Entlassung von Saluschnyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan, hat gesagt, dass sich die Vereinigten Staaten nicht in die Frage der möglichen Entlassung des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, einmischen sollten.

„Die US-Regierung sollte sich nicht in diese Angelegenheit einmischen, so oder so. Wir halten uns also aus diesen Personalentscheidungen heraus“, sagte Sullivan in einem Interview mit CBS.

Er sagte, es sei das souveräne Recht Kiews und des Präsidenten, seine eigenen Personalentscheidungen zu treffen.

„Wir haben deutlich gemacht, dass wir uns in diese Entscheidung nicht einmischen werden. Das haben wir den Ukrainern direkt gesagt“, so Sullivan.

Zuvor hatte die US-Publikation The Washington Post unter Berufung auf zwei informierte Gesprächspartner geschrieben, die ukrainische Regierung habe das Weiße Haus angeblich über Wolodymyr Selenskyjs Entscheidung informiert, den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Valery Saluschnyj, zu entlassen.

Gerüchte über angespannte Beziehungen und strategische Streitigkeiten zwischen Wolodymyr Selenskyj und Walerij Saluschnyj kursieren bereits seit mehreren Monaten.