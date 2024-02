Boris Johnson besuchte Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der britische Politiker Boris Johnson, ein ehemaliger britischer Ministerpräsident, war am Samstag, den 24. Februar, bei den Ukrainern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich mit dem Politiker, was er in den sozialen Netzwerken berichtete.

„An diesem düsteren zweiten Jahrestag von Putins Invasion ist es mir eine Ehre, hier in der Ukraine zu sein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Ukrainer mit ihrem unnachgiebigen Mut Putins Kräfte besiegen und vertreiben werden – vorausgesetzt, wir geben ihnen die militärische, politische und wirtschaftliche Unterstützung, die sie brauchen“, schrieb Johnson in den sozialen Medien X.

Selenskyj bedankte sich bei Johnson für den Besuch und veröffentlichte ein Video des Treffens in den sozialen Medien.