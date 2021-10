Boris Tashkentsky, der Schauspieler aus Budulay, ist gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der berühmte sowjetische Theater- und Filmschauspieler, Regisseur und Lehrer Boris Roshelevich Mordukhaev, besser bekannt als Boris Tashkentsky, ist im Alter von 85 Jahren in Moskau verstorben. Der Tod des Volkskünstlers von Russland wurde im Romain-Theater bekannt gegeben, wo Tashkentsky noch vor kurzem gearbeitet hatte. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt.

„Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Boris Tashkent verstorben ist. Boris Roshelievich war ein Lehrer für viele Künstler. Sein ganzes Leben lang teilte er großzügig sein Talent, wie es sich für einen wahren Meister gehört. Eine glückliche Erinnerung“, bemerkte das Theater.

Boris Rochelievich wurde im Januar 1937 in Taschkent geboren. Seine Eltern waren bekannte Künstler und arbeiteten am Staatlichen Akademischen Opern- und Balletttheater von Navoi. Sein Vater war der Sänger Rochelle Morduhaev, seine Mutter war die Balletttänzerin Sara Musheeva. In seiner Schulzeit engagierte sich Boris in der Theater-AG, dann im Theaterstudio im Palast der Pioniere. Er studierte am Theaterinstitut in Taschkent. 1960 kam er nach Moskau und schloss sich dem Romain-Theater an, wo er schließlich zu einem der führenden Schauspieler wurde.

Boris Tashkent ist seit Mitte der 60er Jahre auf der Leinwand zu sehen. Er ist bekannt für seine Rollen in Der König der Keulen, Françoise, Meine blaue Insel, Sanchos treuer Freund, Monty’s Czardas, Givodor, Boudoulay, Black Pearl und viele andere.