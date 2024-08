Die US-Botschaft in der Ukraine warnt vor einer erhöhten Bedrohung durch Anschläge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die US-Botschaft in der Ukraine warnt ihre Bürger vor einer erhöhten Gefahr von Anschlägen im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitstag der Ukraine. Die Warnung gilt für alle Regionen der Ukraine

Die US-Botschaft in Kiew hat US-Bürger in der Ukraine vor der erhöhten Gefahr von Angriffen durch russische Drohnen und Raketen in den kommenden Tagen gewarnt.

Die Botschaft ist auf der Website der US-Behörde veröffentlicht.

Die Warnung gilt für alle Regionen der Ukraine und steht im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Unabhängigkeitstag, der am 24. August gefeiert wird.

Empfehlungen für US-Bürger:

*

Verfolgen Sie die Aktualisierungen in den lokalen Medien. * Ermitteln Sie im Falle einer Luftangriffswarnung im Voraus die nächstgelegenen Schutzräume. * Begeben Sie sich im Falle einer Warnung sofort in einen Schutzraum. * Befolgen Sie im Falle eines Notfalls die Anweisungen der ukrainischen Behörden und der Rettungskräfte. Die Botschaft bittet die Bürger dringend darum, sowohl tagsüber als auch nachts besonders wachsam zu sein, da Angriffe jederzeit möglich sind.