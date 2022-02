Die britische Botschaft zieht von Kiew nach Lemberg um

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Großbritannien verlegt seine Botschaft von Kiew nach Lwiw. Die Regierung des Landes traf diese Entscheidung aufgrund der Gefahr einer russischen Invasion in der Ukraine. Dies teilte der Pressedienst des britischen Außenministeriums mit.

„Die Zweigstelle der britischen Botschaft in Kiew wird vorübergehend verlagert. Die Botschaftsmitarbeiter arbeiten im Büro der britischen Botschaft in Lwiw“, heißt es in der Erklärung.