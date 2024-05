Britischer Geheimdienst: Russland hat 465.000 Soldaten in der Ukraine verloren und die Verluste werden sich innerhalb von 2 Monaten erhöhen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der britische Geheimdienst hat die Kampfverluste der Russischen Föderation im Krieg gegen die Ukraine auf mehr als 465.000 geschätzt und sagt einen Anstieg der Verluste der russischen Armee nach der Wiederaufnahme der Offensivoperationen in der Ostukraine voraus

Der britische Geheimdienst hat die Kampfverluste der Russischen Föderation im Krieg gegen die Ukraine auf mehr als 465.000 Menschen geschätzt und prognostiziert einen Anstieg der Verluste der russischen Armee nach der Wiederaufnahme der Offensivoperationen in der Ostukraine.

Dies teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

Der britische Geheimdienst stellte fest, dass die durchschnittliche tägliche Zahl der russischen Opfer – Tote und Verwundete – auf dem Schlachtfeld in der Ukraine im April bei 899 lag.

„Es ist wahrscheinlich, dass die Zahl der russischen Opfer in den nächsten zwei Monaten wieder steigen wird, wenn die Russen ihre gezielten Offensiven in der Ostukraine wieder aufnehmen“, heißt es in dem Bericht.

Dies folgt auf eine leichte Verlangsamung der Operationen in den letzten zwei Monaten nach der Einnahme von Awdijiwka.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes liegt die Gesamtzahl der russischen Opfer seit Beginn des Krieges bei über 465.000.

„Es ist wahrscheinlich, dass Russland trotz der Verluste an Arbeitskräften seine Streitkräfte vollständig auf einen Zermürbungskrieg eingestellt hat, der eher auf Masse als auf Qualität setzt. Dieses Vertrauen in die Masse wird mit ziemlicher Sicherheit während des gesamten Krieges in der Ukraine fortbestehen und wird langfristige Auswirkungen auf die Zukunft der russischen Armee haben“, so der Bericht.