Budanow über Anschläge auf Putins Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Viele Russen haben Angst, Wladimir Putin zu verlieren, weil er der Garant für die Stabilität ihres Lebens ist, sagte der Leiter der Hauptdirektion des Geheimdienstes.

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums ist sich der Anschläge auf den russischen Diktator Wladimir Putin bewusst. Dies sagte der Leiter der Abteilung Kyrylo Budanow in einem Interview für NV, das am Samstag, den 13. Juli veröffentlicht wurde.

„Es gab sie (die Attentatsversuche auf Putin – Anm. d. Red.), aber wie Sie sehen können, sind sie bisher auch gescheitert“, erklärte Budanow.

Und auf die Frage, ob Wladimir Putin nicht eine solche Kompromissfigur für seine Entourage und „ein Schiedsrichter, der allen passt“ sei, sagte er, dass „es schon lange nicht mehr um Kompromisse geht.“

Als Beispiel erinnerte Budanow an die Erzählungen seiner Großmutter, die den Tod Joseph Stalins miterlebte.

„Sie sagte, es schien den Menschen damals, dass ihre ganze Welt zusammengebrochen war, es war nicht klar, wie es weitergehen sollte. Putin ist seit mehr als 20 Jahren an der Macht, es wird also ein sehr ähnliches Gefühl sein, und jetzt haben die Russen Angst, ihn zu verlieren, weil er der Garant für die Stabilität ihres Lebens ist“, fügte der Chef der Hauptdirektion des Geheimdienstes hinzu.

Zuvor hatte Kyrylo Budanow gesagt, dass Putin zu Beginn des umfassenden Krieges Russlands gegen die Ukraine von „Vertretern des Kaukasus“ angegriffen wurde, aber der Versuch war erfolglos.

Außerdem erklärte das Main Directorate of Intelligence, warum Wladimir Putin „noch am Leben“ ist.