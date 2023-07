In Cherson kam es zu einer Reihe von Explosionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bereits zum zweiten Mal in dieser Nacht waren in Cherson Explosionen zu hören. Dies berichteten die Korrespondenten von Suspilnyy am Montag, den 17. Juli.

Der Luftalarm wurde nicht angekündigt.

Zuvor waren die Explosionen in der Stadt vor etwa einer Stunde zu hören. Auch dies geschah, ohne dass ein Luftalarm ausgelöst wurde.

Es gibt noch keine offiziellen Kommentare.

Zuvor hatte das Luftwaffenkommando der Streitkräfte über die Gefahr des Einsatzes von Angriffsdrohnen durch den Feind in den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja berichtet. Für diese Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen. In der Region Luhansk und auf der vorübergehend besetzten Krim wurde der Luftalarm bis auf Weiteres dauerhaft ausgerufen.

In der Region Dnipropetrowsk „fliegen Drohnen in Richtung des Bezirks Sinelnikovskyy“.