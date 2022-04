In Cherson wurde eine Protestkundgebung gegen das "Referendum" angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Einwohner von Cherson wollen am Tag des von den Besetzern geplanten so genannten „Referendums“ eine große Protestkundgebung abhalten. Dies wird in den öffentlichen Gremien der Stadt berichtet.

So ist für Mittwoch, den 27. April, eine Großkundgebung gegen das Pseudo-Referendum geplant.

„Treffen am 27. April um 10 Uhr auf dem Freiheitsplatz. Einen Tag später kann es schon zu spät sein! Lasst uns unser Land nicht den Besatzern überlassen“, heißt es in dem Appell an die Einwohner von Cherson.

Die Einwohner werden außerdem aufgefordert, mit ukrainischen Flaggen auf die Straße zu gehen und gelbe und blaue Bänder in der Stadt aufzuhängen…