Die Russen beschossen Kostyantynivka: eine Feuerwache wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Fensterblöcke der Einheit, ein Generator, fünf Autos und eine Niederdruckgasleitung wurden beschädigt.

Russische Truppen griffen erneut Konstantinowka in der Region Donezk an, die Feuerwache wurde beschädigt. Dies meldete der Pressedienst des staatlichen Notdienstes am Samstag, den 25. Januar.

„Heute Nachmittag beschoss der Feind die Stadt Konstantinowka im Bezirk Kramatorsk. Die Granate traf das Territorium der Feuerwehr- und Rettungseinheit. Durch die Explosion wurden die Fensterblöcke der Einheit, ein Generator, fünf private PKWs und eine Niederdruckgasleitung beschädigt“, heißt es in der Meldung.

Unter den Mitarbeitern wurde nach Angaben des Dienstes niemand verletzt.

Wir erinnern daran, dass in einer Reihe von Siedlungen der Gemeinden Komarskaya und Krywyj Rih in der Region Donezk eine Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern eingeführt wurde.

Am 23. Januar beschossen die Russen 14 Mal die Siedlungen der Region Donezk. Zwei Menschen wurden durch den Beschuss getötet.