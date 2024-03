Chinas Großbanken haben die Annahme von Yuan-Zahlungen aus Russland eingestellt - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Chinesische Großbanken haben die Annahme von Yuan-Zahlungen aus Russland eingestellt, berichtete die Moscow Times am Donnerstag, den 21. März.

Nach Angaben der Zeitung gehören mindestens acht Kreditinstitute zu denjenigen, die russische Zahlungen verweigern: Ping An Bank und Bank of Nengbo, die nach Kapitalisierung an 13. und 15. Stelle stehen, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial und China Zheshang.

Die Sperrung von RMB-Zahlungen besteht seit Mitte Januar dieses Jahres. Die neuen Beschränkungen sind wahrscheinlich auf die Furcht vor sekundären Sanktionen und Druck aus den USA zurückzuführen.

Die Weigerung, Zahlungen in Yuan zu akzeptieren, wird es für Unternehmen aus Russland schwierig machen, Zahlungen zu tätigen. Dennoch gibt es nach Angaben russischer Finanziers mehrere Möglichkeiten, die Abwicklung fortzusetzen: über eine russische Bank, deren Zahlungen in China weiterhin akzeptiert werden, durch die Eröffnung einer Unternehmensfiliale in der VR China oder einem anderen „befreundeten“ Land sowie über Partner in Hongkong.