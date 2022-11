CIA-Direktor besucht Kiew - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Direktor des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency William Burns besuchte am Dienstag, den 15. November, Kiew, wo er mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammentraf. Dies berichtet die Washington Post unter Berufung auf eine Quelle.

Der US-Beamte sagte unter der Bedingung der Anonymität, dass der CIA-Chef dem ukrainischen Führer das „Engagement der USA zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression“ versichert habe. Ihm zufolge war Burns während des massiven russischen Raketenangriffs in der US-Botschaft in Sicherheit.

Der CIA-Direktor traf auch mit seinen ukrainischen Geheimdienstkollegen zusammen und erörterte die Warnung, die er dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes Sergej Naryschkin gegeben hatte, „in der Ukraine keine Atomwaffen einzusetzen“.